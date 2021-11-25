МВД предупредило граждан об опасности мин: неосторожность может привести к трагедии

«Работа по разминированию на всех территориях, освобожденных от оккупации, продолжается быстрыми темпами».

Об этом сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что участки предоставляются в пользование по мере очистки от мин:

«Каждый мечтает увидеть эти места, это понятно. Но риск сохраняется, неосторожность может привести к трагедии. Поэтому сегодня основное внимание уделяется тому, чтобы наряду с просветительской работой была создана полностью безопасная среда для граждан, которые вернутся жить в эти районы. Все государственные структуры вовлечены в эту деятельность».