Сахиба Гафарова прибыла в Санкт-Петербург

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Сахибы Гафаровой прибыла в Российскую Федерацию для участия в заседании Совета МПА СНГ и 53-й пленарной сессии Ассамблеи. Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге делегацию азербайджанского парламента встречали генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов и другие официальные лица.

Завтра председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступит на заседании Совета МПА СНГ и на международной конференции в рамках МПА. Кроме того, предусмотрен ряд встреч спикера парламента Азербайджана с главами делегаций, который будут принимать участие в мероприятии.