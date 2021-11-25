Обеспечено водоснабжение Кяльбаджарского района

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева Открытое акционерное общество “Азерсу” продолжает работу по восстановлению и реконструкции систем водоснабжения на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в ОАО «Азерсу», в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе были приняты срочные меры по водоснабжению города, обеспечено водоснабжение объектов военного и гражданского назначения.

Как сообщили в Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях, после освобождения Кяльбаджарского района началось оперативное восстановление систем водоснабжения районного центра. В целях устойчивого обеспечения питьевой водой личного состава, выполняющего служебные обязанности на территории района, а также гражданского населения, привлеченного к строительно-монтажным работам, в Кяльбаджаре организовано бесперебойное обслуживание, проводятся необходимые работы на водных источниках, магистральных трубопроводах и хранилищах.

В связи с тем, что источники питьевой воды в Кяльбаджарском районе были выведены из строя в период оккупации, в кратчайшие сроки в месте слияния рек Звел и Гарахач были установлены водозаборные устройства, которые используются в качестве источника питьевой воды. В 96 точках магистрального водопровода диаметром 220 мм протяженностью 27 км, проложенного от источника воды до города Кельбаджар, были отремонтированы аварийные участки и обеспечена подача воды в город. За прошедший период сотрудниками регионального управления Водоканала № 7 ОАО «Азерсу» были очищены и продезинфицированы 4 резервуара общей емкостью 116 кубометров. В городе Кяльбаджар проведены ремонтно-восстановительные работы на аварийных участках сети питьевой воды. После восстановительных работ в системе водоснабжения гражданские и военные объекты были обеспечены стабильной питьевой водой. До сих пор в городе Кяльбаджар питьевой водой обеспечены 28 военных и гражданских объектов, до 40 частных жилых домов.

С целью повышения качества услуг и улучшения условий труда работников в Кяльбаджарском районе было отремонтировано и сдано в эксплуатацию одно из непригодных зданий.

Отметим, что наряду с Кяльбаджарским районом ОАО «Азерсу» организовало бесперебойное обслуживание в городе Шуша, поселках Гадрут, Талыш и Суговушан. Пункт обслуживания в поселке Гадрут обслуживает также Джабраильский, Физулинский, Зангиланский районы, а пункт Кяльбаджарского Водоканала -Лачинский район.