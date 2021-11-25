В Баку мужчина пытался похитить школьницу, усадив ее в машину

В Сабунчинском районе Баку неизвестный, угрожая ножом, насильно затолкал в автомобиль вышедшую из школы девочку.

Инцидент произошел на улице Умудвара Алиева в поселке Мехдиабад, сообщает АПА.

Мужчина по имени Аждар Гусейнов, сообщил, что накануне около 18 часов, когда его внучка Захра Гейбалиева выходила из полной средней школы № 188, неизвестный насильно усадил ее в автомобиль и увез с территории.

З.Гейбалиева — ученица пятого класса указанной школы. Бабушка девочки Медина Гусейнова рассказала, что внуки учатся во вторую смену в школе.

После окончания занятий З.Гейбалиева вышла на улицу в поисках брата. Неизвестный посадил ее в белый автомобиль. Но через несколько сотен метров девочка выпрыгнула из машины и убежала. По словам З.Гейбалиевой, мужчина, угрожая ей ножом, усадил ее в автомобиль марки Mitsubishi и велел ей не выходить из машины. Он попросил, чтобы она вела себя как его дочь. Проехав несколько сотен метров, водитель притормозил и спросил у прохожих дорогу в сторону Забрата. В это время Захра, заметив одноклассницу с родителями, выпрыгнула на ходу из машины и побежала к ним. Неизвестный спешно скрылся на автомобиле с места происшествия.

Факт расследуют сотрудники 15-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции.

Внешняя камера на здании школы оказалась неисправной. Однако из прилегающих уличных камер наблюдения стало ясно, что Захру похитил водитель, управлявший транспортным средством марки Mitsubishi белого цвета.