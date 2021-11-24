Год назад ВС Азербайджана вошли в освобожденный Кельбаджарский район

10 ноября 2020 года президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и президент Российской Федерации В.В.Путин подписали историческое соглашение по Карабаху.

Согласно одному из его пунктов, Республика Армения должна была до 15 ноября 2020 года возвратить Азербайджанской Республике Кельбаджарский район. Однако 14 ноября армянская сторона обратилась к Азербайджану через Россию и попросила под предлогом ухудшения погодных условий продлить этот срок до 25 ноября. Азербайджан на данную просьбу ответил положительно.

Таким образом, 25 ноября 2020 года победоносная армия Азербайджана вошла в освобожденный Кельбаджарский район, который армянские вооруженные силы оккупировали 2 апреля 1993 года. В результате оккупации Кельбаджара с численностью населения более чем 70 тыс. человек 53340 человек были вынуждены покинуть родные очаги, были убиты 55 военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек пропали без вести или попали в плен, тысячи людей получили ранения.

Отметим, что уходя из Кельбаджарского района, армяне осуществили акты вандализма на покидаемой местности. Вырубались деревья, совершались поджоги, разрушались школы и сжигались здания.