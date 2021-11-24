Сирия репатриировала 12 граждан Азербайджана

Сегодня 12 граждан Азербайджанской Республики, задержанных в лагере Амерна сирийского города Джерабулус, репатриированы.

Как говорится в сообщении МИД, репатриация этих людей произошла в результате последовательных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана.

Сначала были определены местонахождение и личности наших граждан, подлежащих репатриации, а затем обеспечена их передача в Турцию.

Посольство Азербайджана в Турции предоставило нашим гражданам «Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику» и 24 ноября граждане были репатриированы в Азербайджанскую Республику рейсом Анкара-Баку.

«Правительство Азербайджана намерено принять все необходимые меры для реабилитации и реинтеграции этих людей.

Репатриация наших граждан осуществлялась на основе совместной и согласованной деятельности соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики. Особо следует отметить помощь, оказываемую Турцией в реализации этого процесса. Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для защиты прав и свобод своих граждан», — сказали в министерстве.