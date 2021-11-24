Грузия устами Абашидзе подтвердила, что не рассматривает возможность участия в формате «3+3»

Власти Грузии не рассматривают возможность участия в переговорном формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении правительства республики по итогам переговоров спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с российским сенатором Григорием Карасиным, передает ТАСС.

«Российская сторона поинтересовалась, каково отношение грузинской стороны к новому региональному консультационному механизму «3+3» и к конкретным мероприятиям в этом контексте, на что Зураб Абашидзе ответил, что грузинская сторона не рассматривает возможность участия в указанной инициативе», — сказано в сообщении.