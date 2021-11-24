На освобожденных территориях приступают к созданию филиалов центра DOST



«Особое место в работах по восстановлению освобожденных территорий будет отведено Министерству труда и социальной защиты населения. На этих территориях обязательно должна быть социальная инфраструктура».

Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли в ходе выступления на конференции «Великое возвращение: возрождение культуры», передает «Репорт».

По его словам, на освобожденных территориях в первую очередь будет обеспечено создание социальной инфраструктуры, центров профессиональной подготовки: «Создание филиалов центров DOST в Карабахе является одним из важных вопросов. Начаты работы в этом направлении. В этих регионах будут реализованы проекты по обеспечению занятости, созданию малого бизнеса».