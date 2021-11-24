Оверчук после встречи с Алиевым отправился в Ереван и ведет переговоры с Пашиняном

Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Ереван, сообщают источники Sputnik Армения.

В аэропорту его встретил вице-премьер Мгер Григорян. Вместе они отправились на встречу с премьер-министром Николом Пашиняном, которая проходит в эти минуты.

Будут обсуждаться вопросы, касающиеся деятельности трехсторонней рабочей группы по Карабаху, в частности разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Вечером Оверчук покинет армянскую столицу.

Напомним, что сегодня же Оверчук встречался в Баку с президентом Ильхамом Алиевым.