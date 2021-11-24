Байрамов встретился с новым послом Финляндии



Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Финляндии в нашей стране Кирсти Нарине.

Об этом сообщили в Управлении пресс-службы МИД.

Дж.Байрамов, напомнив о встрече с финским коллегой, состоявшуюся в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил наличие перспектив развития отношений между нашими странами.

Была подчеркнута важность проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Посол отметила заинтересованность Финляндии в установлении мира в регионе и готовность ее страны внести вклад в дальнейшее развитие региона.

В ходе встречи стороны обсудили региональную безопасность и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.