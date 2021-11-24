МВД обратилось в водителям и пешеходам

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к пешеходам и водителям.

В обращении говорится, что анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что 42% произошедших за 10 месяцев текущего года на территории республики ДТП, и 57% ДТП по городу Баку — это наезды на пешеходов:

«Проведенные расследования дают основания говорить, что в таких случаях виноваты не только водители, но и пешеходы. Некоторые пешеходы не используют пешеходные дорожки, подземные и надземные пешеходные переходы, предназначенные для их безопасного передвижения. Результатом этого являются наезды на пешеходов вне пешеходных переходов.

Учитывая вышесказанное, еще раз призываем пешеходов:

— переходить улицы и дороги в местах, предназначенных для пешеходов;

— при использовании регулируемых или нерегулируемых пешеходных переходов учитывать скорость транспортных средств на дороге, интенсивность движения, погодные условия и условия видимости;

— быть особенно осторожными в условиях ограниченной видимости, тумана, дождя, снега, а также в темное время суток;

При этом водители также должны серьезно подходить к вопросу безопасности пешеходов, которые считаются наиболее незащищенными участниками дорожного движения, уступать дорогу пешеходу, быть более внимательными на участках, где есть вероятность выхода пешеходов на дорогу, особенно в темное время суток и на дорогах с недостаточным освещением».