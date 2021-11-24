На территории общежития БГУ построят современный студенческий городок

Ведутся соответствующие работы для строительства новых общежитий Бакинского государственного университета.

Об этом заявил журналистам ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев, сообщает Report.

По его словам, общежитие вуза на 225 мест было капитально отремонтировано и обеспечено необходимыми условиями для студентов.

«Мы оградили данную территорию и она находится под особой охраной, доступ посторонних лиц невозможен», — сказал он.

Э.Бабаев отметил, что в рамках государственно-частного партнерства на территории старого общежития БГУ планируется построить современный студенческий городок:

«В настоящее время мы работаем над проектами. После открытия студенческого городка у нас будет возможность обеспечить местом для проживания не только студентов нашего университета, но и студентов других вузов, находящихся рядом. Есть хорошие проекты комплекса общежитий, который будет соответствовать современным стандартам «.