Бахар Мурадова: 11-летняя девочка, изнасилованная отчимом, получила двойную травму

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова рассказала о состоянии 11-летней девочки, изнасилованной отчимом в Имишли.

Бахар Мурадова сообщила журналистам, что девочка постоянно испытывала как физическую, так и моральную травму:

«Это также наложило серьезный отпечаток на ее психологическое состояние. Сейчас лечение подростка продолжается при поддержке Комитета и соответствующих структур. Девочка и ее семья перешли от индивидуальной к групповой терапии. В их состоянии ощущается некоторое улучшение. Они по-прежнему нуждаются в психологической помощи. После завершения терапии станет известно, какие шаги необходимо предпринять. При желании она сможет вернуться в свою семью или школу, где обучалась».