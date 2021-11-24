Полад Бюльбюльоглу: В Москве меня спрашивают, как всего за 8 месяцев был построен международный аэропорт Физули?

Я так счастлив, что дожил до этих дней. Пока восстанавливался дом-музей отца, я все время был там, с большим энтузиазмом с утра до вечера как мог, помогал рабочим, наблюдал за ходом ремонтных работ, сам решал определенные вопросы. Мне это доставляло большое удовольствие, сказал журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Он отметил, что после Отечественной войны строительные работы в Карабахе идут быстрыми темпами: «В Москве меня тоже часто спрашивают, как всего за 8 месяцев был построен международный аэропорт в Физули? Действительно, это большое чудо. То же самое можно сказать о дороге, ведущей к Шуше. Асфальтовая дорога к Шуше была проложена в горах всего за 8-9 месяцев. Одно дело, когда ты видишь это по телевизору, и другое, когда ты видишь это своими глазами, сам едешь по этой дороге, ходишь по этой земле. Наше государство, наш президент проводят большую работу, и ты получаешь огромное удовольствие от того, насколько успешны эти работы», цитирует его слова Report.