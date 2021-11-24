Минздрав предупредил население о спам-сообщениях, рассылаемых в WhatsApp от имени министерства

«В последние дни киберпреступники отправляют гражданам от имени Министерства здравоохранения спам-сообщения посредством приложения WhatsApp», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В сообщении указывается, что отправителем сообщения является Эмиль Гусейнов — главный координатор отдела человеческих ресурсов Департамента депо Министерства здравоохранения: «В сообщении отмечается, обращения граждан по различным вакансиям были оценены положительно, и за подтверждение этого требуется произвести оплату в размере 58 манатов.

Заявляем, что в Министерстве здравоохранения нет отдела с таким названием, и эти сообщения являются фейком. Просьба к гражданам не верить подобного рода сообщениям от незнакомых лиц и ни в коем случае не производить оплату.

В то же время сообщаем, что соответствующие структуры уже проинформированы об этих сообщениях».