Сабир Рустамханлы: Мы играем на нервах большой части общества

«Сегодня азербайджанское общество волнуют вопросы, связанные с пошлинами и штрафами», заявил депутат Сабир Рустамханлы во время обсуждения во втором чтении проекта изменений в закон «О государственной пошлине» на сегодняшнем заседании парламента, передает «Репорт».

«Соответствуют ли повышенные штрафы зарплатам и пенсиям людей? За что мы голосуем? Это вопрос беспокоит людей. Если вы забудете надеть маску, когда выйдете на улицу, вам сразу же выпишут штраф. Есть серьезные недовольства по поводу повышения пошлин. Мы играем на нервах большой части общества. На это должен быть дан ответ», — сказал депутат.

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал, что госпошлины увеличились не в два или три раза: «Размер некоторых пошлин вырос на 20, 30, 40, 50 процентов. Естественно, любое увеличение пошлин влияет на бюджет граждан. Мы с этим согласны. Но пенсии и зарплаты тоже растут».