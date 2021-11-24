В Зардабском районе браконьер при задержании ранил полицейского

В Зардабском районе задержаны браконьеры.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, жители Уджарского района С.Гасымов, А.Абдурахманов и его сын Р.Абдурахманов были задержаны сотрудниками Зардабского районного отдела полиции и приглашены в отделение за то, что занимались незаконной охотой на территории села Меликумудлу Зардабского района. При задержании Р.Абдурахманов ранил в руку сотрудника полиции прикладом ружья. Затем эти лица открыли огонь из ружей и скрылись.

В результате принятых мер браконьеры были задержаны.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли на месте происшествия охотничье ружье марки «ТОЗ-16» без соответствующих документов, 11 патронов и 1 магазин.