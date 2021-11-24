МЧС просит граждан соблюдать осторожность из-за ожидаемого сильного ветра

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщается на сайте МЧС, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная со второй половины дня 24 ноября и до 27 ноября на территории страны прогнозируются нестабильные погодные условия, дожди. Сильный ветер будет дуть 25 ноября.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности. В связи с ожидаемым ветром в Баку и на Абшеронском полуострове рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, высоких деревьев, не стоять под электрическими столбами и проводами, соблюдая осторожность.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров при сильном ветре осложняется

Помните: игнорирование правил — угроза для нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру «112»!»