В ходе проведения форума принято Коммюнике «Низами Гянджеви»



На проходящем в Баку Международном форуме «Низами Гянджеви: Мост между культурами» принято Коммюнике «Низами Гянджеви», состоящее из 8 пунктов.

Текст коммюнике зачитал на форуме первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, передает «Репорт».

В документе, в частности, говорится:

«Мы, участники Международного форума Низами Гянджеви на тему” Низами Гянджеви: мост между культурами», собрались в Баку, чтобы отметить 880-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, а также засвидетельствовать почтение его литературному наследию.

Мы выражаем признательность правительству Азербайджана за усилия, направленные на сохранение и пропаганду богатого философского и литературного наследия Низами Гянджеви. В этой связи особо хотелось бы отметить распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2021 года “Годом Низами Гянджеви”. Мы также приветствуем инициативу Министерства культуры организовать этот форум в Баку.

Мы признаем, что бессмертные идеи и ценности гениального Низами не только вдохновляли таких выдающихся поэтов и мыслителей Востока, как Мёвлана Джалаладдин Руми, Юнус Эмре, Амир Хосров Дехлеви, Абд ар-Рахман Джами, Алишер Наваи и Мухаммед Физули, но и оказали влияние и на формирование литературно-поэтических традиций, развитие философской, социально-культурной и политической жизни в регионе.

Идеи Низами Гянджеви вне времени и пространства.

Учитывая, что большое культурное и богатое философское наследие Низами находит отражение и в современном мире, участники форума предлагают регулярно проводить подобное мероприятие в Азербайджане».