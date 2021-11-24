B Барселоне и Салониках состоялись информационные акции, связанные с Отечественной войной

В испанском городе Барселона проведена информационная акция по случаю первой годовщины окончания Отечественной войны.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.

B ходе акции, организованной Обществом азербайджанцев Барселоны, на билбордах, установленных на многолюдных улицах города, были размещены фотоматериалы, отражающие освобожденные от оккупации территории Азербайджана, под названием “Urbicide in Karabakh” (“Насилие в Карабахе”).

Мероприятие организовано с целью привлечения внимания жителей города к актам вандализма, совершенным Арменией на исконных азербайджанских землях.

В греческом городе Салоники состоялась информационная акция, посвященная первой годовщине окончания Отечественной войны.

В ходе акции, организованной Обществом греческо-азербайджанской дружбы “Гала”, на транспортных средствах и остановках были размещены фотоматериалы с изображением Девичьей башни в Баку, Шушинской крепости, освобожденных территорий Азербайджана, символа “Xaры бюльбюль” и написано слово “Шушa”.

Мероприятие проведено с целью привлечения внимания местных жителей к блестящей победе Азербайджана.