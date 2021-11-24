Состоится Экономический форум UNEC, посвященный 30-летней годовщине восстановления государственной независимости

1-3 декабря при организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), совместно с Министерством экономики, Министерством образования Азербайджанской Республики и другими организациями будет организован Экономический форум UNEC Баку 2021 (UNEC Economy Forum Baku 2021).
В форуме будут отражены такие этапы для постпандемического периода как упрощение цифровой экономики, а также путь независимости, включающий социально-экономические трансформации Азербайджана. Кроме того, форум объединит ведущие государственные и частные организации, в то же время опытных промышленных специалистов. Тем самым предоставит участникам платформу для обсуждения вопросов экономического и социального развития, вызовов и возможностей.
В Экономическом форуме UNEC примут участие такие лауреаты Нобелевской премии как проф. Др. Азиз Санджар и проф. Др. Мухаммад Юнус, также руководители частных и государственных организаций, отечественные и международные промышленные эксперты.
Главным лозунгом форума является «Путь к победе». На форуме обсуждения пройдут по следующим темам:
· Как занять лидирующую позицию в меняющейся глобальной экономической системе;
· Основные проблемы для глобального экономического роста;
· Экосистема производства высоких технологий;
· Цифровая трансформация экономики;
· Зеленая экономика и устойчивое развитие;
· Социальное обеспечение;
· Бизнес;
· Экономические трудности в постпандемический период;
· Трансформация бизнеса в постпандемический период;
· Взгляд на прошлое и будущее экономики Азербайджана.
В рамках форума в течение 3 дней состоятся обсуждения по 5 панелям. Панели представлены следующим образом:
— ПАНЕЛЬ 1: Стратегия будущего развития Азербайджана: глобальные тренды и местные факторы
— ПАНЕЛЬ 2: Наука и образование в постпандемический период
— ПАНЕЛЬ 3: Цифровая трансформация экономики: Новые вызовы, новые возможности
— ПАНЕЛЬ 4: Трансформация бизнеса в постпандемический период
— ПАНЕЛЬ 5: Великое возвращение в Карабах: Устойчивое поселение и экономическая реинтеграция
В программу мероприятия также включено посещение гостями Карабаха 4 декабря.
Подробную информацию по поводу мероприятия можно получить на сайте unecforum.az и посредством следующих средств связи.