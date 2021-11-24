Состоится Экономический форум UNEC, посвященный 30-летней годовщине восстановления государственной независимости

1-3 декабря при организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), совместно с Министерством экономики, Министерством образования Азербайджанской Республики и другими организациями будет организован Экономический форум UNEC Баку 2021 (UNEC Economy Forum Baku 2021).

В форуме будут отражены такие этапы для постпандемического периода как упрощение цифровой экономики, а также путь независимости, включающий социально-экономические трансформации Азербайджана. Кроме того, форум объединит ведущие государственные и частные организации, в то же время опытных промышленных специалистов. Тем самым предоставит участникам платформу для обсуждения вопросов экономического и социального развития, вызовов и возможностей.

В Экономическом форуме UNEC примут участие такие лауреаты Нобелевской премии как проф. Др. Азиз Санджар и проф. Др. Мухаммад Юнус, также руководители частных и государственных организаций, отечественные и международные промышленные эксперты.

Главным лозунгом форума является «Путь к победе». На форуме обсуждения пройдут по следующим темам:

· Как занять лидирующую позицию в меняющейся глобальной экономической системе;

· Основные проблемы для глобального экономического роста;

· Экосистема производства высоких технологий;

· Цифровая трансформация экономики;

· Зеленая экономика и устойчивое развитие;

· Социальное обеспечение;

· Бизнес;

· Экономические трудности в постпандемический период;

· Трансформация бизнеса в постпандемический период;

· Взгляд на прошлое и будущее экономики Азербайджана.

В рамках форума в течение 3 дней состоятся обсуждения по 5 панелям. Панели представлены следующим образом:

— ПАНЕЛЬ 1: Стратегия будущего развития Азербайджана: глобальные тренды и местные факторы

— ПАНЕЛЬ 2: Наука и образование в постпандемический период

— ПАНЕЛЬ 3: Цифровая трансформация экономики: Новые вызовы, новые возможности

— ПАНЕЛЬ 4: Трансформация бизнеса в постпандемический период

— ПАНЕЛЬ 5: Великое возвращение в Карабах: Устойчивое поселение и экономическая реинтеграция

В программу мероприятия также включено посещение гостями Карабаха 4 декабря.

Подробную информацию по поводу мероприятия можно получить на сайте unecforum.az и посредством следующих средств связи.