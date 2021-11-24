В Гусарском районе обнаружены боеприпасы



На территории Гусарского района обнаружено значительное количество боеприпасов.

Как сообщили губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в дежурную часть Губинского районного отдела полиции (РОП) поступила информация об обнаружении боеприпасов в селе Гаякенд, передает АПА.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в кустарниках на окраине села и изъяли ручную гранату Ф-1, штык-нож и 714 патронов различного калибра.

По факту в РОП проводится расследование.

