В Азербайджане выявлено 1 904 случая заражения COVID-19



В Азербайджане выявлено еще 1 904 случая заражения коронавирусом, 1 833 человека вылечились, 29 пациентов с коронавирусом скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперштаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 576 703 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 541 327 человек вылечились, 7 686 скончались, число активных больных – 27 690.

За прошедшие сутки проведено 12 194 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 461 573 теста.