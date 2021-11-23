СКИДКИ ДО 70%: Настоящая Черная Пятница от Kontakt Home

Самая ожидаемая и глобальная кампания «Черная Пятница» уже стартовала в «Kontakt Home»! И в этом году любимая сеть радует своих клиентов большими скидками! Только до 28 ноября во всех магазинах «Kontakt Home» и «Kontakt Smart», а также на сайте kontakt.az на все виды товаров будут действовать скидки до 70% при оплате наличными:

Только в дни кампании:

— Паровой утюг мощностью в 2000 Вт 18 манатов вместо 60;

— Пылесос Panasonic мощностью 1600 Вт 149 манатов вместо 280;

— Стиральная машина LG 499 манатов вместо 850;

— Smart Телевизор Toshiba с экраном в 180 см, Full HD 599 манатов вместо 900;

— Трехместный диван Elegant 369 манатов вместо 740.

Кроме того, только до 28-го ноября в сети «Kontakt» на модели iPhone 12 Pro будет скидка в размере 300 манатов.

Вдобавок, желающие могут разделить цену со скидкой на 3 равных платежа. Также при помощи BirKart, Tamkart, Albalı и других такситных карт можно приобрести товар в рассрочку до 24 месяцев.

Спешите в магазины «Kontakt» пока действуют скидки! Вы можете найти ближайший магазин Kontakt Home здесь. Также можете воспользоваться бесплатным и безопасным сервисом онлайн-заказов на сайте kontakt.az, который работает 7/24.