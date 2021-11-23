Квартиры, построенные для вынужденных переселенцев, достанутся семьям шехидов и ветеранам

«За последние 3 года и 10 месяцев 230 тысяч человек были обеспечены работой», сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов во время обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год» (второе чтение) на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что были подняты вопросы, связанные с семьями шехидов и ветеранами. «В отношении 8200 человек из уязвимых слоев населения были приняты меры по социальной занятости. Цель на следующий год — увеличить число профессий и квалификаций до 500. Продолжается работа по увеличению размера социальных пособий».

A.Керимов отметил, что одним из важных вопросов является жилье: «Ведется работа по передаче 6 365 квартир, построенных для бывших вынужденных переселенцев, семьям шехидов и ветеранам».