Пожилые жители Баку вступили в брак



Пожилой гражданин, которому оказываются социальные услуги на дому Бакинским центром DOST №1, создал семью.

87-летний Надир Гусейнов сегодня вступил в брак с 78-летней Масумой Дадашовой, передает «Репорт».

Сотрудники Бакинского центра DOST № 1 поздравили пожилых граждан и вручили им подарки. Брак был зарегистрирован в центре ASAN Xidmət № 3.

Отметим, что социальные работники бакинского Центра DOST № 1 оказывают жителю Сабаильского района Надиру Гусейнову помощь по приготовлению пищи, приобретению необходимых продуктов питания и других товаров, покупке лекарств в аптеке по назначению врача, оплате коммунальных расходов и другие услуги.

