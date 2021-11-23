За попытку проникнуть на освобожденные территории задержано 6 человек

За попытку проникнуть на освобожденные от оккупации территории задержаны 6 человек, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского районного отдела полиции, выявлены лица, проникшие на эти территории без разрешения на транспортных средствах.

Это житель Агджабединского района Раджи Мамедов, а также Махир Мамедов, Эльмеддин Новрузов, Муталлим Мирзалиев, Интигам Велиев и Назим Мамедов.

Собранные материалы направлены в районный суд. Согласно решению суда, в соответствии с соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях, 5 человек приговорены к 25 суткам ареста, учитывая состояние здоровья Н.Мамедова, он был оштрафован на 200 манатов.