Турал Гянджалиев предложил восстановить Ханкендинский пединститут

«Несмотря на то, что война была относительно недавно, проект бюджета в нашей стране достаточно социально ориентирован».

Об этом заявил сегодня депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, передает АПА.

Депутат поднял вопрос реконструкции учебных заведений, функционировавших до оккупации армянами Карабаха:

«Особое внимание в бюджете уделено развитию современной системы образования. Также следует уделить внимание восстановлению образовательной инфраструктуры в Карабахе. В частности, в городе Ханкенди, который я представляю. Там до оккупации действовал филиал Педагогического института. С 1973 года этот институт функционировал как самостоятельное высшее учебное заведение. Было бы целесообразным восстановить Ханкендинский педагогический институт и похожие учебные заведения. Прошу учесть в бюджете восстановление пединститута».