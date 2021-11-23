Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 6 тяжелораненых участников Отечественной войны

Еще шестеро азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время 44-дневной Отечественной войны, отправлены на лечение в Турцию, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Это Зохраблы Тебриз Атамоглан оглу, Алиев Гейдар Закир оглу, Рагимов Рашад Сурхай оглу, Мусаев Вадим Фикретович, Салаев Намиг Гасан оглу и Мабудлу Шабан Балоглан оглу.

Реабилитация военнослужащих будет продолжена в Турции.

Фонд YAŞAT будет контролировать их лечение до полного завершения.

Фонд обеспечивает отправку тяжелораненых участников войны на лечение за границу на основании врачебного заключения.

Напомним, что до настоящего времени YAŞAT отправил на лечение в Турцию 150 раненых военнослужащих. 108 из них успешно завершили лечение и вернулись на родину.

Лекарственные средства для лечения обеспечивает Фонд.