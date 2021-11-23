«Горячая линия» «Азеристиликтеджхизат» остыла, как трубы в домах бакинцев

Вопрос отопления в столице – самый, пожалуй, актуальный на сегодняшний день. В социальных сетях массово распространяются жалобы по поводу отсутствия в трубах долгожданного тепла. И хоть ноябрь на удивление радует всех погожими деньками, но в любой момент может наступить осеннее похолодание, и тогда придется либо разбирать полы на дрова, либо устанавливать комби, что, несомненно, сильно ударит по карману потребителя, так как цена на газ чувствительно поднялась, да и сама установка системы комби влетит «в копеечку». Помимо жилых домов так же не отапливаются некоторые школы и другие учебные заведения, а так же детские сады. Родители скидываются для покупки калориферов. Отметим, что в связи с увеличившимся спросом приборы для обогрева так же поднялись в цене, что, собственно, было вполне ожидаемо, так как спрос рождает предложение – суровый закон бизнеса. Ничего личного, как говорится.

В редакцию «Минвала» поступила жалоба от жительницы Ясамальского района Меджидовой Натаван, проживающей по адресу ул. Асада Ахмедова, 3/8, кв. 89.

Женщина рассказала о том, что в их доме по-прежнему нет долгожданного отопления, не смотря на тот факт, что сезон был открыт 15 ноября.

Н. Меджидова отметила, что в доме проживает два инвалида, которым холод противопоказан, рассказала, что заменяла за свой счет трубы, чтобы получить долгожданное тепло, но, увы: трубы остались холодными, отопление так и не включили.

Натаван ханум связалась с пресс-секретарем «Азеристиликтеджхизат» Р. Алиевым, и он быстренько послал ее в… ЖЭК. В ЖЭКе ответили, что котельная в полном порядке, и вопросами подачи тепла в эту котельную занимается «Азеристиликтеджхизат». Н. Меджидова снова позвонила Алиеву, который на этот раз призвал обращаться в «Горячую линию». Но эта попытка опять же не увенчалась успехом: судя по всему, «Горячая линия» «Азеристиликтеджхизат» давным-давно остыла, как и батареи дома № 3\8 по ул. Асада Ахмедова.

Вопрос на засыпку: при чем тут ЖЭК? Разве ЖЭК поставляет тепло в трубы, регулирует отопление и так далее? Кроме того, замена радиаторов и труб гражданами производится за свой счет, хотя на самом деле за этим должны следить сотрудники «Азеристиликтеджхизат», а именно – тестировать, ремонтировать и заменять.

На самом деле, дело не в трубах и котлах, а в том, что «Азеристиликтеджхизат» задолжал 34,3 млн. манатов ПО «Азеригаз». Правда, «Азеригаз» обещал пойти навстречу и начать поставку газа в котельные, но только с одним условием: «Азеристиликтеджхизат» должен погасить долг в течение недели. В «Азеригаз» отметили, что если долг не будет выплачен в течение озвученного срока, то подача газа будет приостановлена и отвечать за отсутствие тепла в квартирах жителей будет «Азеристиликтеджхизат».

Но на самом деле все гораздо сложнее: в «Азеристиликтеджхизат» отрицают сумму долга и утверждают, что на самом деле реальная его цифра 20,4 млн. манатов, и лишнее платить структура не обязана.

Так или иначе, пока идет спор вокруг задолженности между структурами, остается открытым вопрос: а если «Азеристиликтеджхизат» выплатит долги только к лету? Получается, что до той поры людям придется сидеть в нетопленных квартирах и зубами стучать?

Яна Мадатова