Посол: Иран поддерживает формат «3+3»

Иран поддерживает инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по созданию формата «3+3» для обеспечения мира и сотрудничества на Кавказе.

Об этом говорится в статье посла Ирана в Анкаре Мухаммеда Феразменда для агентства «Анадолу».

Дипломат напомнил, что Иран проводит контакты со странами региона по вопросу формата «3+3», в который должны войти Азербайджан, Армения и Грузия, а также Турция, Россия и Иран.

Феразменд считает, что данная инициатива соответствует также основным принципам внешней политики Ирана.

«Инициатива «3+3» соответствует фундаментальным принципам внешней политики Исламской Республики Иран, а именно: решение региональных проблем странами региона, минимизация зон конфликтов, развитие сотрудничества и цель по созданию сильного региона за счет синергии возможностей и способностей региональных стран», — отметил посол.

Феразменд также напомнил о том, что в 2020 году во время Второй Карабахской войны заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам провел контакты в Баку, Ереване, Анкаре и Москве.

«Страны региона, за исключением Грузии, приняли данную инициативу. Для реализации инициативы «3+3» или «3+2» существует коллективная воля, общие интересы и взаимопонимание высокого уровня. Несомненно, прекращение 30-летнего конфликта и установление мира и стабильности, возникновение возможностей для развития, торговли, инвестиций и беспрепятственной коммуникации в стратегическом регионе Южного Кавказа принесет пользу всем региональным странам. Главным преимуществом этой инициативы является то, что ни одна из стран региона не игнорируется», — сказал Феразменд.

Посол также напомнил успешный опыт трех соседних стран — Ирана, Турции и России — в снижении напряженности и прекращении кровопролития в Сирии.