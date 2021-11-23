При поддержке Azercell стартовали Детские Паралимпийские Игры 2021

Возобновляется проведение Детских Паралимпийских Спортивных Игр, организованных при поддержке лидера сотовой связи страны ООО «Azercell Telecom». С целью обеспечения безопасности детей и соответствия требованиям карантинного режима, было принято решение провести традиционные игры в виде отдельных соревнований по каждому виду спорта без участия болельщиков.

В располагающемся в Сумгайыте Республиканском Паралимпийском Спортивном Комплексе уже прошли тестовые соревнования по пауэрлифтингу, а также игры по настольному теннису. До конца года дети-паралимпийцы смогут принять участие в соревнованиях и по другим видам спорта. Юные спортсмены будут соревноваться в дзюдо (26 ноября), плавании (4 декабря) и тхэквондо (10 декабря).

Детский Паралимпийский Комитет Азербайджана, поддерживаемый Azercell с 2014 года, на сегодняшний день смог привлечь в свои ряды около 200 детей и подростков с ограниченными возможностями. Здесь, под руководством профессиональных тренеров, дети занимаются 10 видами спорта — дзюдо, плаванием, пара-тхэквондо, пауэрлифтингом, бочча, гандболом, настольным теннисом, танцами на колясках, горными лыжами и сноубордом. Они также принимают участие в массовых спортивных мероприятиях, соревнованиях местного и международного значения.

Следует отметить, что Детский Паралимпийский Комитет впервые в мировой практике был создан в 2013 году при Национальном Паралимпийском Комитете Азербайджанской Республики. Комитет способствует интеграции детей с ограниченными возможностями в общество посредством абилитации и реабилитации. Поддерживая эту важную миссию, ООО «Azercell Telecom» вносит свой вклад в обеспечение физического здоровья и развития детей в нашей стране.

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ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 94,25%; охват населения страны: 98,73%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.