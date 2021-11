Глава ОБСЕ Анн Линде озабочена ситуацией вдоль армяно-азербайджанской границы

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о своей полной поддержке сопредседателей Минской группы на фоне ситуации вдоль армяно-азербайджанской границы.

«Разделяю глубокую озабоченность сопредседателей Минской группы в связи с сообщениями об инцидентах в регионе, в том числе вдоль границы между Арменией и Азербайджаном. Выражаю полную поддержку их усилий и призываю стороны к немедленной деэскалации и предпринять шаги для решения вопросов», — отметила она в своем Twitter.

Share deep concern of Minsk Group Co-Chairs regarding reported incidents in the region, including those along Armenia-Azerbaijan border. Express my full support for their efforts & call on sides to de-escalate immediately & take steps to resolve outstanding issues. #OSCE2021SWE

