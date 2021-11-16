Провокации от безысходности: что задумал и что получит Ереван?

Обстановка на границе Азербайджана и Армении накаляется. В ход, по последним данным, пошла артиллерия. Утром 16 ноября министерство обороны сообщило об очередной армянской провокации, на сей раз в Кельбаджарском районе: ВС Армении, сконцентрировав силы, устроили широкомасштабную провокацию и попытались продвинуться, но получили жёсткий и адекватный ответ: «зинворов» разоружили и отправили восвояси. «Оперативная задумка» закончилась полным провалом. Теперь же приходят сообщения из Лачинского района: Армения открыла огонь из артиллерии и установок различного калибра, азербайджанская армия принимает адекватные меры. Уничтожены армянские минометы и противотанковые установки, армянская атака полностью провалилась.

Можно с достаточной степенью достоверности предположить, что именно задумали в Ереване. Успешное «продвижение» на границе позволяло Пашиняну укрепить свое внутриполитическое положение (судя по всему, оппозиционные митинги в годовщину капитуляции изрядно напугали «шашлычного недофюрера»), «сбить» невыгодную повестку дня и еще устроить демонстрацию силы — в расчете на то, что Азербайджан просто не успеет развернуть в Кельбаджарском районе такую же военную инфраструктуру, как, к примеру, в Товузском и Газахском, где год назад уже вспыхнули «приграничные» бои.

Но результаты провокационной активности — а это и инциденты на границе, и провальная для Армении попытка «продвинуть позиции» у озера Гарагель, закончившаяся позорным окружением и разоружением 60 «зинворов», и многое другое — оказались такими, что в Армении отправили в отставку министра обороны Аршака Карапетяна. Заменив его на Сурена Папикяна, чьих военных талантов хватило на то, чтобы во время срочной службы ударить ножом своего командира, угодить в тюрьму и выйти по амнистии.

Это уже четвёртый министр обороны с момента победы «шашлычной недореволюции» Пашиняна. И третий — за последний год, прошедший после капитуляции Армении в 44-дневной войне. Одно только это — уже верный признак «кризиса управления» в армянской армии, точнее, в том, что от нее осталось после апрельских боев. Более того, это еще и верный признак, что политическую повестку дня в Армении формирует Азербайджан. Даже если Еревану очень не хочется этого признавать.

Наконец, думающие военные специалисты должны были бы понять: ставка на то, что ВС Азербайджана за год не успели «развернуться» и «укрепиться» на новых позициях, себя не оправдала. Армения каждый раз получает жёсткий отпор, причем с каждой последующей вылазкой ответные меры оказываются все более масштабными и, как бы это поделикатнее выразиться, унизительными и болезненными для Еревана. А значит, попытки проверять на прочность азербайджанские позиции в освобожденных районах не принесут Армении ничего, кроме новых потерь и неприятностей.

А в нынешней ситуации все это получает и вполне понятное политическое «прочтение». Подобные провокации имеют свою — и немалую — политическую цену. И вот эта цена не «обнуляется» от того, что в военном смысле армянские вылазки заканчиваются провалом. Такие выражения, как «стратегическая инициатива», «сковать действия противника» профессиональные военные понимают очень хорошо. Теперь же Армении приходится узнавать, что они означают в политике.

И, наконец, еще одно «измерение». Уже тогда, 10 ноября, Министерство обороны Азербайджана выступило с жёстким предупреждением, что «вся ответственность за данную эскалацию напряженности на армяно-азербайджанской границе лежит на военно-политическом руководстве Армении». И что если подобное повторится, то ответные меры будут еще жёстче и эффективнее. А в Армении всего год назад уже имели все шансы убедиться, что, во-первых, разговоры типа «они не посмеют» и «им не позволят» в решающий момент могут и не сработать. Во-вторых, расклад сил после 44-дневной войны тоже никуда не исчез. В Армении могут убаюкивать себя разговорами «Азербайджан уже не так силён», «они тоже понесли потери» и т.д., только вот нечто подобное там уже говорили по горячим следам апрельских боев 2016 года, убеждая себя и окружающих, что «у азербайджанцев был один подготовленный полк, и мы его разгромили», «спецназ «Яшма» уничтожен» и т.д. — и вряд ли стоит напоминать, как жестоко просчитались.

А значит, сегодня из предупреждений Азербайджана насчёт адекватных мер лучше вовремя сделать выводы. Чтобы потом не плакать о последствиях.

Нурани