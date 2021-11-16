Прощайте, бакинские «хрущевки»!

Так называемые «временки», придуманные в качестве новаторского проекта скандальным председателем совета Министров СССР Никитой Сергеевичем Хрущевым прочно вошли в жизнь каждого советского человека. Получить квартиру в таком доме было самым настоящим счастьем, так как измученные коммуналками жители «империи зла» мечтали о собственных квадратных метрах, пусть и небольших, зато личных. Ну и что, что кухня и санузел крохотные? Зато очередь в туалет занимать не надо, купаешься как белый человек – когда вздумается, чайник ставишь на собственной плите, ни с кем посторонним не делясь.

Да и комнаты были крохотные, но существовал немаловажный идеологический момент: так как советскому человеку априори не положено было иметь много вещей, то 50 сантиметров штанги во встроенном шкафу было вполне достаточно, чтобы разместить всю одежду (и обувь). Согласно истории, нормы для комфортной жизни вычислили еще германские социал-демократы, когда в конце XIX века проектировали жилье для рабочих. Советские конструкторы пересмотрели эти показатели, убрали из планировки кладовку и уменьшили кухню. Четырех квадратных метров, согласно мнению «архитектурного мозга» советского времени было вполне достаточно, чтобы хозяйка достала кастрюлю, не отходя от плиты.

Но, тем не менее, за крохотными, но такими желанными квадратными метрами в «хрущевках» выстраивались многолетние хвосты очередей, и считалось огромным счастьем такое жилье получить.

У «временок» был свой эксплуатационный срок – 25 лет, но в постсоветских странах эксплуатация этого жилья растянулась почти на век. И сегодня, не смотря на тот факт, что Баку год от года переживает все новые и новые волны строительного бума, «хрущевки» по-прежнему остаются в нашей жизни, напоминая своим обветшалым видом о том, что вечно только время, а все остальное – тлен. Убогие, кособокие, с искореженными пролетами лестничных клеток и зияющими дырами выбитых блочных окон «хрущевки» сегодня явно не вписываются в новую эру архитектурной мысли, основанной на высокотехнологических задумках. Тем более, что острого недостатка в жилье для большинства граждан страны нет: в районах города возводятся новые комфортабельные многоэтажные здания, снова стартовали пилотные проекты по принципу «ломаем старый дом, строим новым и даем квартиру улучшенной планировки». Так же предлагаются различные условия многолетнего ипотечного кредита, запущен грандиозный проект социального жилья, короче, выбор довольно обширный. Сегодня не надо стоять в очереди за квартирой ну, разве что если уходишь из старого дома по принципу «квартирант пулу» сроком на несколько лет. Зато возвращаешься в новый дом и живешь себе дальше.

Правда, качество новых домов иногда оставляет желать лучшего (все зависит от добросовестности или недобросовестности застройщика), люди частенько задаются вопросом: ну что хорошего и качественного можно построить за обещанные застройщиками 2 года????

И тут есть, что ответить, как ни странно: мы, поколение, родившееся и выросшее в советском времени, много десятилетий подряд проживало в «хрущевках», и не заморачивались. А, тем не менее, мало кто знает о том, что «хрущевки» строили в самые сжатые сроки из готовых блоков, произведенных и подготовленных к установке на домостроительном комбинате. И в среднем на возведение одной такой «временки» уходило (внимание!) около 12 суток. Однажды даже был поставлен своеобразный рекорд: «хрущевку» установили всего за 5 суток, правда, не у нас в стране, а в Ленинграде. Правда, история умалчивает, обрушился этот рекордный дом или же простоял много лет. А вы говорите – 2 года! Да за 2 года в советское время можно было полгорода «хрущевками» застроить, если не больше.

Но, так или иначе, к «временкам» мы привыкли, и настолько, что воюем за каждый квадратный метр своего жилья, даже если дом, как говорится, уже «на ладан дышит». А, с другой стороны, почему бы ему «не дышать» на ладан? Разве раз в 10 лет проводились обязательные ремонты этих зданий? А ведь «хрущевки» строились не только из железобетонных панелей, они были и каменными, и сохранить эти здания было вполне реально, если бы городские власти не относились халатно к жилищному фонду.

Реконструкцией «хрущевок» капитально занялись в 2014 году. Но и тут возник парадоксальный момент, породивший новое суеверие жителей Баку: раз облицовывают дом, значит – обязательно скоро снесут. На самом деле, так и было, и самым ярким примером можно назвать реконструкцию «временок» на проспекте Г. Алиева (Московском проспекте), когда облицованные заново здания простояли чуть больше года, а затем были снесены.

Тема очистки города от старого жилищного фонда в виде «хрущевок» много лет поднимается.

В 2017 году премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде подписал распоряжение о перестройке микрорайонов в Баку. Документ предусматривает снос пятиэтажек («хрущевок»), которые были построены в свое время в качестве временного жилья, и возведение на их месте современных многоэтажных жилых домов.

И, похоже, на этот раз план по их сносу конкретно воплощается в жизнь.

Так вчера, в очередном столичном районе Баку приступили к сносу старых многоквартирных зданий. На данный момент в Ясамальском районе столицы уже идет снос пятиэтажного жилого здания на перекрестке улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде и Исмаила Талыблы, и, согласно заявлению главного архитектора ИВ Ясамальского района Эйваза Багирова, поэтапно на указанной территории будут снесены еще несколько зданий.

Э. Багиров отметил, что проект утвержден Госкомитетом по градостроительству и архитектуре, и это вовсе не пилотный проект», — сообщил архитектор, заметив, что это не пилотный проект, хотя автор заметки, уже освещавший ранее проблему выселения жителей из «хрущевки» на ул. Шарифзаде, склонен утверждать как раз обратное, так как жителей из вышеуказанных домов застройщики «выжимали» именно апеллируя пресловутым «пилотным» проектом. А потому сейчас очень сложно разобрать, что и как на самом деле.

Согласно последним данным, озвучено количество «хрущевок», которые попали в список демонтажа: в Сураханском районе под снос их 63, в Насиминском районе — 226, в Хатаинском районе — 99, в Наримановском районе — 219, в Низаминском районе — 131, в Ясамальском районе — 18, в Сабаильском районе – 41 дом.

Но, так или иначе, все «хрущевки» в Баку автоматически попадают в разряд домов, находящихся в аварийном состоянии. И согласно распоряжению Кабинета министров, жители, проживающие в этих зданиях, будут временно расселены в съемных квартирах, пока не будет построен новый жилищный комплекс (получается, что проект все же пилотный?). ИВ поручено оплатить аренду съемного жилья, а после постройки нового жилищного комплекса предоставить жильцам соответствующие квартиры. А уж как будут выкручиваться в этом случае представители ИВ – время покажет.

Яна Мадатова