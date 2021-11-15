Армения проигрывает свои границы: Азербайджан продолжает делимитацию собственными силами

На государственной границе Азербайджана и Армении вновь неспокойно. Сообщения о провокациях приходят регулярно: сначала попытались «собрать силы» и продвинуться в Лачинском районе, теперь подвергли обстрелу азербайджанские позиции и дорожную технику в Кельбаджарском районе. Никол Пашинян на заседании Совета безопасности Армении уже возопил о «вторжении» Азербайджана на ее «суверенную территорию». За что удостоился «холодного душа» от МИД Азербайджана:

«Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые в последнее время Арменией», — напомнила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева, подчеркнув, что «азербайджанские военнослужащие выполняют свои служебные обязанности на суверенной территории нашей страны», а «всю ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию несет непосредственно военно-политическое руководство Армении».

Еще раньше было обнародовано и жесткое заявление министерства обороны Азербайджана:

«Военно-политическое руководство Армении должно положить конец авантюристским выпадам. Провокации армянской стороны свидетельствуют о незаинтересованности Армении в делимитации и демаркации государственной границы двух стран путем переговоров. Еще раз заявляем, что вся ответственность за последствия любого противостояния на армяно-азербайджанской государственной границе будет лежать на военно-политическом руководстве Армении».

Но жесткие заявления в ответ на армянские провокации — это еще не все. Как можно понять из весьма разрозненных и путаных сообщений армянской стороны, на границе меняется территориальный расклад, причем вновь не в пользу Еревана.

Прежде всего, как, к вящему возмущению ереванского политического бомонда, вынуждена признать СНБ Армении, Азербайджан размещает новые таможенные и пограничные КПП на дороге Горус-Гафан— на сей раз у села Чакатен. А Совет безопасности Армении распространил свой релиз:

«В результате вчерашнего (14 ноября — Minval.az) продвижения четыре боевых поста ВС Армении оказались в окружении. Тем не менее после переговоров противник вместе техникой отошел, но с упомянутых четырех позиций выведены и армянские подразделения. Тем не менее на данном участке продолжаются находиться войска противника, проникшие туда еще с мая 2021 года».

В переводе: Армения продолжает терять территории и вынуждена была свернуть по крайней мере четыре своих поста. Сколько это в территориальном прочтении, Ереван не уточняет. Но знающие люди напоминают: в Армении вообще не любят называть точных цифр, особенно если это цифры не в пользу Еревана. Достаточно вспомнить, как там до последнего отказывались назвать, какую территорию армянская сторона потеряла в результате апрельских боев 2016 года, Гызылгая-Гюннютской операции и какие высоты возвратились под контроль Азербайджана в июле 2020 года. «Замолчать» катастрофические для Армении результаты 44-дневной войны уже не получалось, но то, с каким упоением официальные структуры Еревана запускали духоподъёмные фейки и обещали своим подданным, что вот еще немного — и Армения захватит Гянджу, тоже даёт изрядную пищу для размышлений. Особенно с учетом того, что реально происходило на линии фронта. И вот уже телеграмм-блоггер М. Бадалян в своем ТГ-канале пишет:

«Интересно, отчётливо ли осознает <нецензурно> Никол, что в 8-10 км или в 30 минутах от аэропорта Сисиана, на территории Армении, стоит почти десяток вражеских БМП? Хотя думаю он понимает, возможно он даже это согласовал, а понимает ли это «гордый гражданин»??? Ну что, готовим плакаты, добро пожаловать в Ереван? Ну ведь все равно не за горами».

А это не просто территориальные подвижки.

В самом деле, слишком многое указывает на то, что в Армении нынешнюю серию провокаций на границе устроили с понятным расчетом: сорвать процесс делимитации и демаркации, который для Еревана, во-первых, сопровождается территориальными потерями, а во-вторых, является важным шагом к полноценному мирному договору, подписав который, Армения зафиксирует отказ от претензий на Карабах и другие земли Азербайджана.

Но теперь, как показывают «горячие новости» с границы, Азербайджан не просто отвечает на армянские провокации и устанавливает КПП на дорогах. По сути дела, наша страна ведет процесс делимитации границы собственными силами. И если вспомнить, что Азербайджан собственными силами уже выполнил четыре карабахские резолюции СБ ООН, то ни масштабов, ни важности этого процесса не стоит недооценивать.

И тем более не стоит недооценивать потенциальной опасности устроенной Арменией «игры с огнём».

Нурани