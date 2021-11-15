Новый министр обороны Армении: как отреагирует Москва?

В Армении в очередной раз сменили министра обороны. Аршак Карапетян отправлен в отставку. Его на посту главы военного ведомства сменил Сурен Папикян, бывший вице-премьер и министр территориального управления.

Никол Пашинян на заседании Совбеза уже заявил: сменить министра его заставила ситуация на границе. «Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня, — цитирует Никола Воваевича его пресс-служба. — На данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть смена министра».

Хотелось бы, конечно, надеяться, что Аршака Карапетяна наказали за провокационные выходки последних дней. А это и визит в Ханкенди, вызвавший понятное возмущение в Азербайджане, и серия вооруженных провокаций на границе. Более того, менее недели назад Карапетян вел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, и с учетом того, что именно Россия осуществляет миротворческую миссию в регионе, логично было бы предположить, что поплатился теперь уже бывший глава военного ведомства Армении именно за «игру с огнём» на границе.

Но в реальности Никол Пашинян говорил о событиях последних двух суток. Когда, напомним, и по официальным, и по неофициальным данным, армянских военнослужащих оттеснили с нескольких постов. Проще говоря, наказали Карапетяна не за провокации, а за их результат. И хотя его «достижения» трудно сравнивать с итогами деятельности, к примеру, Давида Тонояна или Сейрана Оганяна, на отставку себе Аршак Карапетян, без сомнения, «наработал».

Но еще интереснее, кого в Армении выбрали его преемником. Сурену Папикяну, как уже напоминают осведомлённые источники, 35 лет. Он по образованию учитель истории. Более того, во время службы в армии, причем не армянской, а как говорил сам Папикян, «другого государства», он ударил ножом своего командира, был за это осуждён, два года любовался небом в клеточку в ереванской тюрьме «Нубарашен». Вышел по амнистии (то есть оправдан не был и вину свою признал). Придя в большую политику, факт судимости и ее обстоятельства скрыл. Потом, когда подробности биографии все же выплыли, вынужден был признать: да, сидел за «неуставные отношения».

И теперь вот этот персонаж будет руководить армянской армией. Точнее, ее осколками. Причем как раз в то время, когда из этой деморализованной массы «людей с ружьями» нужно заново «клеить» нечто вразумительное, восстанавливать командную вертикаль и пресловутый «боевой дух».

Другой вопрос, что у Пашиняна на этот счёт свои мотивы. Папикян — это его близкий соратник, успевший даже побыть председателем правления его партии «Гражданский договор». За чем вполне очевидно прочитывается попытка застраховаться от военного мятежа. Но самое главное, назначив Папикяна на пост министра обороны, Никол Пашинян устраивает этакий «праздник непослушания». Причем адресовано это шоу не армянской аудитории, а Кремлю. Где говорят о делимитации границ, а не о возвращении Армении территорий, освобождённых от оккупации азербайджанской армией. Намеков насчёт «возвращения на потерянные земли» в РФ не поняли, и тогда в Ереване перешли, пардон, к «плевкам».

В самом деле, в армянских реалиях само по себе назначение на пост министра обороны гражданского человека — это уже откровенное следование западной политической моде. Более того, Сурена Папикяна называли в числе лиц, связанных со структурами Фонда Сороса в Армении. И если теперь именно ему Пашинян поручает руководить военным ведомством, где у Армении наиболее тесное партнёрство с Россией — это уже недвусмысленный политический месседж: «форпост изволил обидеться». Митинги «Сасна Црер» с цитированием лермонтовского «прощай, немытая Россия» еще можно было списать на активность маргинальных партий, но теперь вопли и катания по полу устраивают уже на Баграмяна, 26. И если принять во внимание «военный послужной список» Папикяна, то не остается сомнений: в Ереване уверены, что в ответ на всю демонстрацию обидок и публичные плевки на начищенные российские ботинки Москва не отшлепает свой расшалившийся «форпост», а как раз наоборот, постарается выполнить ереванские капризы.

Другой вопрос, оправдает ли уже Первопрестольная столь амбициозные надежды Пашиняна на «дипломатию плевков»

Нурани