Наверное, у каждого из нас свой личный образ, символ Отечественной войны и той великой, исторической победы, которую мы одержали год назад. И, конечно же, свои воспоминания. Навсегда в памяти, как 44 дня ловили вести с фронта. Как ждали «твитов» и обращений президента Ильхама Алиева об освобождении городов и сел Азербайджана. И как днем 8 ноября Баку буквально взорвался от радости, услышав от президента и верховного главнокомандующего слова, которые страна ждала 28 лет: «Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы тебя возродим!» Еще шли бои. Еще под оккупацией оставались Агдам и Кельбаджар. Но Шуша, жемчужина, столица, «корона» Карабаха, уже свободна. Уже у нас. И это был не просто военный успех— это была точка невозврата. После чего капитуляция Армении стала вопросом времени. Военные эксперты понимали: дело не только и не столько в том, что Шуша занимает исключительное военно-стратегическое положение в Карабахе, что это господствующая высота, крепость и перекрёсток важных дорог, и что фраза «кто контролирует Шушу — тот контролирует Карабах» не просто не красивые слова и уж точно не преувеличение. Куда важнее другое. Если Азербайджанской Армии оказалась по силам такая задача, как штурм города Шуша, то у армянского воинства нет даже теоретических шансов устоять перед азербайджанским наступлением. На осознание реалий Еревану потребовалось чуть больше двух дней. За которые Азербайджанская Армия освободила 70 сел и посёлков. Это была честная и «чистая» победа. Значение которой еще только начинает «раскрываться».

Здесь, пожалуй, нужно вернуться в тот самый «межвоенный» период. И вспомнить, как нас старательно убеждали: у конфликта нет военного решения. Причем говорили это и те, кого трудно заподозрить в некомпетентности и излишних симпатиях к Армении. Многие просто «складывали два и два» и делали свои выводы: Карабах — это природная горная крепость, где сам рельеф благоволит обороняющимся. Азербайджану, случись война, придется атаковать снизу вверх со всеми вытекающими. За более чем четверть века там созданы нешуточные военные укрепления. И вполне возможно, что знали и о том, каким количеством оружия «напичканы» оккупированные земли Азербайджана. Из чего делали простой вывод: у Азербайджана не получится выбить оккупантов.

А в Армении эти штампы воспринимали как индульгенцию на продолжение оккупации. И считали, что могут позволить себе грабеж оккупированных территорий, пьяные танцы в Шуше и издевательские «шпильки» в ответ на наше «Qarabağ bizimdir»

Только вот даже в страшном сне не могли себе представить, при каких условиях Армения услышит «Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!” И что будет означать выражение «Железный кулак».

А теперь уже черед принимать во внимание новые реалии, сложившиеся после новой войны. Потому что мы сделали это. Мы смогли. Азербайджанская Армия под руководством своего Верховного главнокомандующего блестяще решила задачу, которую априори считали невыполнимой.

Сегодня можно, конечно, анализировать тонкости военной стратегии и тактики, вникать в технические характеристики «Харопов» и «Байрактаров» и «обманные манёвры» со старыми «кукурузниками». Можно с соблюдением четкой хронологии рассказать, где Азербайджан проламывал армянскую оборону, а где имитировал наступление, заставляя армянских оккупантов оттягивать ресурсы. Уже пишут диссертации по «информационной войне» и уже давно разобрали на цитаты и фрагменты интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Но тут есть опасность не увидеть и не понять главного. Путь к нашей победе начинался задолго до первых фронтовых сводок 44-дневной войны. Когда мы не смирились и не «сломались». Когда не стали слушать нашептываний вроде «надо принять во внимание сложившиеся реалии» и под аккомпанемент разговоров «мир лучше войны» не соглашались на «мир любой ценой». Когда верили и знали, что вернёмся в Карабах, на Джыдыр-дюзю в Шуше, к Худаферинскому мосту в Джебраиле. И знали: мы проиграли битву, но не войну. Что у нас есть шанс вернуть и вернуться. И самое главное, у Азербайджана есть Лидер с большой буквы, который знает, что и когда надо делать — президент и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Сегодня уже понятно: в эти 44 дня мы не просто шли в наступление. Не просто отвоевывали ранее оккупированные территории. Мы не просто проламывали «линию Оганяна» и штурмовали скальные обрывы Джыдыр-дюзю. Мы писали историю. И ломали сложившиеся стереотипы. Когда оказалось, что Азербайджан может, реализовав свою нефтяную стратегию, создать Армию с большой буквы, вооружить ее самым современным и эффективным оружием и отработать на учениях те сценарии, которые понадобятся в будущей войне. Что эта армия уже не на ящике с песком, а в реальной войне сможет очистить от оккупантов Джебраил и Зангелан, Муровдаг и Шушу.

У нас теперь есть своя победа и своя славная дата в истории — 8 ноября. День, когда мы вернулись домой — в Карабах и Восточный Зангезур. И вернули себе чувство собственного достоинства в общенациональном прочтении. Мы вернулись на карту мира и в большую политику, убедительно продемонстрировав, что с Азербайджаном теперь придётся считаться, и времена, когда на нас смотрели со смесью жалости и снисхождения, прошли. И это не послепобедная эйфория. Это та геополитическая реальность, которую создал в регионе Азербайджан. Она может, конечно, кому-то не нравиться, Но ее уже не получится игнорировать.

И это тоже наша победа.

Редакция Minval.az