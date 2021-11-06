Бинали Йылдырым: Никто не должен вмешиваться в процесс мирного договора между Азербайджаном и Арменией

«Азербайджан предлагает Армении мирный договор».

Об этом сегодня в своем выступлении на панели на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества» в рамках Глобального Бакинского форума на тему «Мир после COVID-19» сказал бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Он отметил, что никто не должен выступать против мирного договора, предложенного Азербайджаном Армении.

«В этом вопросе на Армению ложится большая ответственность. В этом случае в плане нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется никаких проблем. Мы должны использовать потенциал Южного Кавказа на основе взаимопонимания», — цитирует его АПА.