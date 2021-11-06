Хикмет Гаджиев призвал Армению к сотрудничеству на Южном Кавказе

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет способствовать установлению мира на Южном Кавказе.

Об этом сегодня в своем выступлении на панели на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества» в рамках Глобального Бакинского форума на тему «Мир после COVID-19» сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что карабахский конфликт уже в прошлом, Карабах – это уже внутреннее дело Азербайджана.

«Но между Арменией и Азербайджаном нет прямых контактов. Открытие Зангезурского коридора обеспечит восстановление транспортных связей в регионе. Азербайджан хочет начать делимитацию и демаркацию границ с Арменией, подписать мирный договор с Арменией. Повторяю, мы хотим подписания такого же мирного договора между Азербайджаном и Арменией, который подписан между Францией и Германией», — подчеркнул Гаджиев.

Помощник президента отметил, что Азербайджан осуществляет совместные проекты с Грузией на Южном Кавказе, хочет, чтобы и Армения участвовала в этом процессе.