Хулуси Акар: Мы продолжим быть рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе

Турция, как и до сегодняшнего дня, продолжит быть рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Анкаре по случаю 8 ноября — Дня Победы.

«Как и до сегодняшнего дня, мы продолжим быть рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе. Пусть никто в этом не сомневается. Мы неоднократно заявляли об этом на всех платформах, на всех наших переговорах и будем продолжать это делать», — сказал он.

Министр напомнил, что 30 лет назад Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских земель, в результате чего 1 миллион человек оказался в сложном положении.

«Наши братья и невинные люди были убиты там, в частности в Ходжалы со стороны армянских боевиков. Когда все это произошло, Минская группа ОБСЕ заявила, что «эти проблемы будут решены путем переговоров». Прошло 30 лет. Но, к сожалению, мы увидели, что не было предпринято никаких действий, не зарегистрировано никакого прогресса. В результате наши азербайджанские братья за 44 дня одержали Победу и освободили свои земли от армянской оккупации и продемонстрировали всему миру мощь тюрков», — цитирует его Trend.