В Баку будет организован самый продолжительный в истории салют

Небывалой продолжительности пиротехническое шоу покажут на Бакинском бульваре гостям и жителям столицы 8 ноября, в День Победы. Об этом рассказал генеральный директор компании «Большой праздник» Эмин Джафаров, чьей компании поручено организовать салюты на территории самого главного парка столицы.

Отличительной чертой шоу из фейерверков будет его продолжительность. Целых 16 минут над городом будут разгораться «букеты» из разноцветных огней. До сих пор так долго салюты в Баку не наблюдал никто.

Все это будет происходить под музыкальное сопровождение, состоящее из произведений азербайджанских музыкальных классиков.

«Будет музыкальный салют под аккомпанемент наших композиторов. Там и Узеир Гаджибейли, и Фикрет Амиров, и Гара Гараев, и Муслим Магомаев. Но подобные музыкальные салюты запускаются в Баку достаточно редко. Это будет не просто салют, а целое искусство «, — отметил Джафаров (цитата по «Спутнику»).

Заказчиком салюта на День Победы является Исполнительная власть города Баку. В настоящее время вдоль Бакинской бухты ведется соответствующая подготовка.