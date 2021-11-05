Пресс-служба президента Алиева обнародовала информацию о его переговорах с Мирзиёевым

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 5 ноября накануне дня инаугурации позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает пресс-служба Ильхама Алиева.

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В начале беседы президент Азербайджана тепло поздравил главу государства Узбекистана с убедительной победой на состоявшихся выборах президента страны, пожелав ему больших успехов в деле обеспечения благополучия и процветания узбекского народа.

В свою очередь лидер Узбекистана искренне поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана с предстоящим национальным праздником – Днем Победы, выразил пожелания мира и дальнейшего прогресса. Глава нашего государства поблагодарил за поздравление.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Главы государств с глубоким удовлетворением отметили устойчивую динамику роста показателей взаимной торговли и количества совместных проектов в различных отраслях экономики. В качестве успешных примеров кооперации приведены запуск производства автомобилей в городе Гаджигабуле в этом году, проекты в области сельского хозяйства и шелководства.

Было отмечено, что в следующем месяце в городе Баку пройдет национальная промышленная выставка Узбекистана. Ведется подготовка к очередным заседаниям Межправительственной комиссии и Делового совета.

Были также рассмотрены вопросы взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности возобновления авиасообщения между столицами. Подчеркнута важность регулярного проведения совместных культурно-гуманитарных мероприятий на территории Узбекистана и Азербайджана.

Президенты обменялись мнениями по наиболее важным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по повестке дня предстоящего саммита Тюркского совета. Рассмотрен график встреч на высшем уровне.