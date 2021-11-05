Глава государства встретился с представителем госсекретаря США Эрикой Олсон

5 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

На встрече было отмечено, что две страны связывают давние и успешные партнерские отношения, эффективное сотрудничество в области энергетики, и США заинтересованы в расширении отношений с Азербайджаном.

Стороны также подчеркнули наличие новых возможностей для регионального развития и сотрудничества, а также осуществили обмен мнениями о перспективах сотрудничества.