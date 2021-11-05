В ПЕА высказались об аресте Айтадж Алиевой

«5 марта этого года на VII съезде Партии «Ени Азербайджан» были переформированы структуры партии, в том числе Молодежная организация».

Об этом сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Центрального аппарата ПЕА Эльмеддин Гулиев, комментируя арест бывшего заместителя председателя Молодежной организации ПЕА, бывшего председателя Бинагадинского поселкового муниципалитета Айтадж Алиевой.

Он отметил, что информация о составе Молодежной организации, состоящей из 30 человек, размещена на сайте ПЕА: «С этим списком можно ознакомиться на сайте ПЕА» (цитата по АПА).