МВД: Экс-председатель муниципалитета Айтадж Алиева и ее сестра смошенничали почти на 400 тыс. манатов

В МВД прокомментировали арест бывшего председателя муниципалитета Бинагадинского района Баку Айтадж Алиевой.

Согласно комментарию начальника отдела Министерства, майора полиции Эльшада Гаджиева, Айтадж Алиева вместе со своей сестрой Илкьнур Алиевой совершили мошенничество в отношении двух граждан: «По делу проходят двое потерпевших. У одного из них путем мошенничества присвоили 200 000 манатов, у другого — 189 000 манатов. В то же время А.Алиева от имени муниципалитета Бинагадинского района подделала документы о выделении земельного участка, после чего продала его».

Представитель МВД сообщил, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении Главного управления полиции города Баку, А.Алиева обвиняется по ст. 178.2.3 (Мошенничество) и ст. 320.1 (Подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) УК, И.Алиева привлечена в качестве обвиняемого по ст. 178.2.3 (Мошенничество), в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.