Военнослужащим-инвалидам Первой Карабахской войны, не получившим страховую сумму, выплатят компенсации

В госбюджете на следующий год выделены средства военнослужащим, получившим увечья в Первой Карабахской войне, но не получившим страховую сумму, и их наследникам.

Это отражено в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.

Согласно проекту, для поэтапного выполнения принятых обязательств по выплате страховой суммы военнослужащим, получившим увечья в Первой Карабахской войне, но не получившим страховую сумму, и их наследникам в государственном бюджета на 2022 год предусмотрено 67 млн. манатов.