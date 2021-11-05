Представленные в Милли Меджлисе политпартии получат на 1 млн больше

Увеличен объем средств, которые будут выделены из госбюджета в следующем году политическим партиям, представленным в Милли Меджлисе VI созыва.

Это отражено в «Проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год».

Согласно проекту, в государственном бюджете на 2022 год предусмотрено выделение 5 миллионов манатов для финансирования деятельности политических партий, которые представлены депутатами Милли Меджлиса VI созыва.

Это на 1 миллион манатов или на 25% больше, чем в 2021 году.