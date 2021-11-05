Уволен директор Ширванской центральной больницы

Директор Ширванской ЦРБ Ильхам Мустафаев освобожден от занимаемой должности.

Трудовой договор, заключенный с директором больницы Ильхамом Мустафаевым, истек, новый контракт с ним не заключен, сообщает АПА.

Также сообщается, что назначен новый директор больницы.

Отметим, Ильхам Мустафаев был назначен на эту должность 1 год назад.

В сообщении, распространенном 6 августа этого года прокуратурой города Ширван, сообщалось, что директор публичного юридического лица «Центральная больница города Ширван» Ильхам Мустафаев злоупотреблял должностными полномочиями, присвоив крупную сумму денег.

По факту в прокуратуре города Ширван возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное Мошенничество) Уголовного кодекса.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные действия, направленные на выявление и привлечение к следствию лиц, совершивших уголовные преступления.