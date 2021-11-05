В Азербайджане может быть снижен возраст для вакцинации

В Китае проводятся исследования по применению вакцины Sinovac для детей старше трех лет. Как только будут достигнуты окончательные результаты, они будут обсуждаться с нашими экспертными группами, после чего ожидается принятие решения.

Об этом в рамках VIII Глобального Бакинского форума на тему «Мир после COVID-19» заявил первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев, передает Тренд.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане дети в возрасте от 12 до 18 лет вакцинируются по желанию родителей.

«В США разрешается прививать детей 5-11 лет. Для этого используется специальная вакцина Pfizer», — сказал замминистра.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Азербайджане, Т.Мусаев отметил, что причиной роста за последние дни числа случаев заражения стала излишняя уверенность людей в иммунизации, несоблюдение правил социальной дистанции и индивидуальной защиты.

«Ввиду информации о штамме «дельта плюс» я пока не могу сказать что-либо об этом. Мы регулярно работаем над вопросом поставки дополнительных вакцин. В случае необходимости они будут закуплены», — сказал Т.Мусаев.